"Шахтар" вперше за 13 років змінив титульного спонсора: відео

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"Шахтар" презентував нового титульного спонсора
"Шахтар" презентував нового титульного спонсора / shakhtar.com

У донецького "Шахтаря" вперше за останні 13 років змінився титульний спонсор. Новим партнером "гірників" стала TM Parimatch.

Угода передбачає нанесення логотипу TM Parimatch на ігрові футболки "Шахтаря" в матчах української Прем'єр-ліги.

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Новим титульним партнером ФК «Шахтар» стала TM Parimatch. Угода передбачає нанесення логотипа @parimatchnews на ігрові футболки «Шахтаря» в матчах української Прем’єр-ліги. #ЗарядженіПеремагати ⠀ Перший матч із логотипом нового титульного партнера на футболках «Шахтар» проведе вже 28 липня в Суперкубку України з київським «Динамо». ⠀ Новым титульным партнером ФК «Шахтер» стала TM Parimatch. Соглашение предусматривает нанесение логотипа @parimatchnews на игровые футболки «Шахтера» в матчах украинской Премьер-лиги. #ЗаряженыПобеждать ⠀ Первый матч с логотипом нового титульного партнера на футболках «Шахтер» проведет уже 28 июля в Суперкубке Украины с киевским «Динамо». ⠀ TM Parimatch has become the new title partner of #Shakhtar. The agreement provides for applying the @parimatchnews logo on Shakhtar player shirts in the Ukrainian Premier League games. ⠀ Shakhtar will play the first match with the new title partner’s logo on their shirts vs Dynamo Kyiv in the Ukrainian Super Cup clash on July 28.

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

За два сезони бренди реалізували ряд спільних проектів для уболівальників і ЗМІ. Це тренування з зірками, розважальні активності перед матчами, меценатські проекти з обдарованими дітьми.

Партнерство лідерів ринку – унікальний прецедент для Східної Європи. За минулі два роки спільної роботи Parimatch зарекомендував себе як надійний і амбітний партнер, який інвестує серйозні кошти в розвиток українського спорту. Упевнений, що разом ми досягнемо нових перемог,
– зазначив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Перший матч з логотипом нового титульного партнера на футболках "Шахтар" проведе вже 28 липня в Суперкубку України з київським "Динамо".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
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