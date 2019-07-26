"Шахтар" вперше за 13 років змінив титульного спонсора: відео

У донецького "Шахтаря" вперше за останні 13 років змінився титульний спонсор. Новим партнером "гірників" стала TM Parimatch.

Угода передбачає нанесення логотипу TM Parimatch на ігрові футболки "Шахтаря" в матчах української Прем'єр-ліги.

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За два сезони бренди реалізували ряд спільних проектів для уболівальників і ЗМІ. Це тренування з зірками, розважальні активності перед матчами, меценатські проекти з обдарованими дітьми.

Партнерство лідерів ринку – унікальний прецедент для Східної Європи. За минулі два роки спільної роботи Parimatch зарекомендував себе як надійний і амбітний партнер, який інвестує серйозні кошти в розвиток українського спорту. Упевнений, що разом ми досягнемо нових перемог,

– зазначив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Перший матч з логотипом нового титульного партнера на футболках "Шахтар" проведе вже 28 липня в Суперкубку України з київським "Динамо".