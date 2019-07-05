"Шахтар" завдяки дублю Мораеса переміг "Копенгаген" в товариському матчі: відео

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"Шахтар" переміг "Копенгаген"
"Шахтар" переміг "Копенгаген" / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 5 липня, донецький "Шахтар" провів відразу два спаринги на тренувальному зборі в Австрії.

Шахтар – Копенгаген 2:1
Голи: Мораес, 16, 21 – Хольсе, 40

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Після нічиєї з німецьким "Юрдінгеном" (1:1) підопічні Луїша Каштру помірялися силами з чемпіоном Данії "Копенгагеном", обігравши суперника – 2:1.

Перший тайм проходив за повного контролі донецької команди, що заслужено переросло в два забиті голи. Обидва на рахунку Жуніора Мораеса. Після одного з точних ударів гравцеві надавали медичну допомогу, але він зміг заспокоїти вболівальників "гірників" і продовжив матч.

"Копенгагаен", після провалу оборони "Шахтаря", зміг відквитати один гол в першій половині. Другий тайм ознаменувався лише одним небезпечним моментом – в кінці матчу Коваленко потужним ударом перевірив штангу воріт суперника.

"Шахтарю" на австрійському зборі належить провести ще 3 спаринга. Суперниками команди Каштру будуть сербський "Пролетер", австрійський "Вольфсбергер" і кіпрський АПОЕЛ.

Новий сезон "Шахтар" буде відкривати 28 липня – в цей день в Одесі "гірники" розіграють з "Динамо" Суперкубок України.

Відеоогляд матчу "Шахтар" – "Копенгаген"

 

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
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