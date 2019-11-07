"Шахтар" зазнав серйозних кадрових втрат перед матчем з "Динамо" в чемпіонаті

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" має кадрові проблеми перед матчем 14 туру чемпіонату України з київським "Динамо". Команди зустрінуться у Харкові 10 листопада.

Кадрові втрати "Шахтаря"

Ймовірно, "гірникам" у матчі з "Динамо" не допоможе Манор Соломон та Євген Коноплянка. Обидва не взяли участь у грі Ліги чемпіонів проти "Динамо" Загреб.

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Терміни відновлення Соломона та Коноплянки наразі не відомі.

Окрім того, в грі з киянами "Шахтарю", можливо, не допоможе Тарас Степаненко. Футболіст не зміг дограти гру в Лізі чемпіонів. Тренер "гірників" Луїш Каштру підтвердив, що Тарас був замінений через травму.

Стовідсотково пропустить матч проти киян півзахисник Алан Патрік. Бразилець отримав 3 матчі дискваліфікації за неспортивну поведінку в грі з "Олександрією".

Кадрові втрати "Динамо"

У киян також не все добре в кадровому питанні. Поєдинок проти "Шахтаря" через дискваліфікації пропустять центральні півзахисники Володимир Шепелєв та Сергій Сидорчук.

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Не допоможе "Динамо" травмований воротар Денис Бойко. Під питанням участь у матчі Віталія Буяльського та Тамаша Кадара. Обидва відправилися з "Динамо" на матч проти "Копенгагена".

Після 13 турів у чемпіонаті України "Динамо" програє "Шахтарю" 10 очок. В останній грі кияни розгромили "Львів" (4:0), а "Шахтар" переграв "Карпати" (0:3).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо
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