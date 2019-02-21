"Шахтар" здивував стартовим складом на матч з "Айнтрахтом"

Донецький "Шахтаря", який зіграє з німецьким "Айнтрахтом" матч-відповідь у рамках 1/16 Ліги Європи, назвав стартовий склад на гру.

Головний тренер донеччан Паулу Фонсека вирішив випустити зі стартових хвилин новачка Манора Соломона.

Читайте також: Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

Шахтар: Андрій Пятов, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Тайсон, Мораєс, Марлос, Манор Соломон, Алан Патрік, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Віктор Коваленко

Айнтрахт: Кевін Трапп, Еван Н'Діка, Лука Йович, Себастьєн Аллі, Філіп Костич, Міята Гачіновіч Мартін Хінтереггер, Себастьян Роде, Давида Абрахам, Макото Хасебе, Данні да Коста

Матч "Айнтрахт" – "Шахтар" розпочнеться, о 19:55. Перший матч між командами у Харкові 14-го лютого завершився результативною нічиєю 2:2. Донеччани від 10 хвилини грали в меншості, оскільки був вилучений Тарас Степаненко.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram