"Шахтар" здивував стартовим складом на матч з "Айнтрахтом"

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Айнтрахт – Шахтар: стартові склади
Айнтрахт – Шахтар: стартові склади / twitter.com/fcshakhtar

Донецький "Шахтаря", який зіграє з німецьким "Айнтрахтом" матч-відповідь у рамках 1/16 Ліги Європи, назвав стартовий склад на гру.

Головний тренер донеччан Паулу Фонсека вирішив випустити зі стартових хвилин новачка Манора Соломона.

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Шахтар: Андрій Пятов, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Тайсон, Мораєс, Марлос, Манор Соломон, Алан Патрік, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Віктор Коваленко

 

 

Айнтрахт: Кевін Трапп, Еван Н'Діка, Лука Йович, Себастьєн Аллі, Філіп Костич, Міята Гачіновіч Мартін Хінтереггер, Себастьян Роде, Давида Абрахам, Макото Хасебе, Данні да Коста

Матч "Айнтрахт" – "Шахтар" розпочнеться, о 19:55. Перший матч між командами у Харкові 14-го лютого завершився результативною нічиєю 2:2. Донеччани від 10 хвилини грали в меншості, оскільки був вилучений Тарас Степаненко.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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