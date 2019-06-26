"Шахтар" здобув розгромну перемогу під керівництвом нового тренера: відео

Донецький "Шахтар" провів перший спаринг на зборі в Німеччині. Команда Луїша Каштру перемогла "Лудогорець" з рахунком 3:0.

Шахтар – Лудогорець 3:0

Голи: Тете, 3, Патрік, 29, Сікан, 71

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Незважаючи на експериментальний склад, "гірники" швидко повели в рахунку. На 3-й хвилині Мораес віддав передачу в штрафну, де Тете ледь переступив лінію і з лівої покотив м'яч повз голкіпера в дальній кут.

Відео голу Тете

Дивіться, як Тете відкрив рахунок у матчі #ШахтарЛудогорець і забив перший гол на чолі з Луїшем Каштру!



Пряма трансляція гри: https://t.co/VQxurpRNsW. pic.twitter.com/GJjnand8Ce — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 26 июня 2019 г.

А в середині тайму "оранжево-чорні" подвоїли перевагу. "Гірникам" вдалося провести відмінну комбінацію за участі Мораеса і Алана Патріка. Хавбек з правої ноги завдав точного удару – м'яч пройшов під ногою голкіпера.

Відео голу Алана Патріка

Жуніор Мораес віддає другу гольову передачу в матчі, Алан Патрік подвоює перевагу «Шахтаря» в грі з «Лудогорцем»!



Пряма трансляція гри: https://t.co/VQxurpRNsW. pic.twitter.com/PthUKLgXyj — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 26 июня 2019 г.

У другому таймі рахунок до розгромного довів Данило Сікан, який вдало зіграв на добиванні.

Варто зазначити, що новий тренер ледь вмістився у ліміт легіонерів, чинний в УПЛ. На поле в основі вийшли лише 4 українці: юний воротар Трубін, захисник збірної України Кривцов, опорник Піхальонок, який повернувся з оренди в Маріуполі, та натуралізований форвард Мораес.

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Наступний товариський матч "гірники" проведуть проти софійського ЦСКА. Зустріч відбудеться у неділю, 30 червня.

Нагадаємо, що новий сезон "Шахтар" відкриє грою за Суперкубок України – 28 липня в Одесі команді Луїша Каштру буде протистояти "Динамо".

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