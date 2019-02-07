"Шахтар" не зміг здолати австрійський клуб у заключному спарингу на зборах: відео

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ФК "Шахтар"
ФК "Шахтар" / shakhtar.com

"Шахтар" і "Ваккер" не забили голів у заключному матчі "гірників" у Туреччині. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Шахтар – Ваккер 0:0

Для підопічних Паулу Фонсеки цей товариський матч був генеральною репетицією перед битвою 1/16 фіналу Ліги Європи проти німецького "Айнтрахта".

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На 57-й хвилині "Шахтар" втратив 100-відсотковий момент – Мораєс не зміг віддати точну передачу на Соломона. "Шахтар" весь матч атакував ворота австрійців, але розкрити оборону "Ваккера" чемпіону України так і не вдалося.

Першу частину української Прем'єр-ліги "Шахтар" завершив на першій сходинці в турнірній таблиці. В активі донеччан 45 балів, що на сім більше, ніж у другого київського "Динамо".

"Шахтар" повертається в Україну, а вже в наступний четвер, 14 лютого, "гірники" в 1/16 фіналу Ліги Європи в Харкові зіграють з "Айнтрахтом" з Франкфурта.

Відеоогляд матчу Шахтар – Ваккер

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Теги: Шахтар Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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