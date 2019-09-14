"Зоря" несподівано перемагає "Шахтар": відео
У суботу, 14-го вересня, "Шахтар" та "Зоря" зустрічаються у рамках чемпіонату України. "Зоря" несподівано забила два голи й перемагає "гірників".
Шахтар – Зоря 1:2
Голи: Тайсон, 42 – Юрченко, 10, Кочергін, 35
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Уже на 10 хвилині матчу підопічні Віктора Скрипника несподівано вийшли вперед. Луганці нав'язали "гірникам" боротьбу поблизу штрафного майданчика Андрія Пятова. Кочергін зробив простріл, який замкнув Юрченко – 1:0.
Відео голу Юрченка
У середині тайму "Зоря" подвоїла перевагу. Андрія Пятов покинув ворота й донеччани помилилися під пресингом "Зорі". Кочергін здалеку зумів переправити м'яч у порожні ворота.
Пропущений гол розлютив команду Луїша Каштру й "Шахтар" побіг відіграватися. Господарям вдалася красива багатоходівка, яку точним ударом у кут воріт Шевченка завершив Тайсон. На перерву команди пішли за рахунку 1:2.