"Зоря" несподівано перемагає "Шахтар": відео

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Шахтар – Зоря: результат матчу та відео голів
Шахтар – Зоря: результат матчу та відео голів / zarya-lugansk.com

У суботу, 14-го вересня, "Шахтар" та "Зоря" зустрічаються у рамках чемпіонату України. "Зоря" несподівано забила два голи й перемагає "гірників".

Шахтар – Зоря 1:2
Голи: Тайсон, 42 – Юрченко, 10, Кочергін, 35

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Уже на 10 хвилині матчу підопічні Віктора Скрипника несподівано вийшли вперед. Луганці нав'язали "гірникам" боротьбу поблизу штрафного майданчика Андрія Пятова. Кочергін зробив простріл, який замкнув Юрченко – 1:0.

Відео голу Юрченка

У середині тайму "Зоря" подвоїла перевагу. Андрія Пятов покинув ворота й донеччани помилилися під пресингом "Зорі". Кочергін здалеку зумів переправити м'яч у порожні ворота.

Пропущений гол розлютив команду Луїша Каштру й "Шахтар" побіг відіграватися. Господарям вдалася красива багатоходівка, яку точним ударом у кут воріт Шевченка завершив Тайсон. На перерву команди пішли за рахунку 1:2.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар УПЛ ФК Зоря
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