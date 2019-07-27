Шалене дербі: "Атлетіко" розтрощив "Реал" на Міжнародному кубку чемпіонів (відео)

У США в рамках Міжнародного кубка чемпіонів пройшло мадридське дербі – "Реал" проти "Атлетіко". Поєдинок несподівано завершився розгромною перемогою команди Дієго Сімеоне – 7:3.

Реал – Атлетіко 3:7

Голи: Начо, 59, Бензема, 85 (пен.), Х. Санчес, 89 – Коста, 1, 28, 45, 51, Феліш, 8, Корреа, 19, Вітоло, 70

Вилучення: Карвахаль, 65 – Коста, 65

Попередній матч "вершкових": "Реал" у серії пенальті переміг "Арсенал" на Міжнародному кубку чемпіонів: відео

Ще в першому таймі "матрацники" відвантажили Королівському клубу 5 м'ячів. Вже до перерви Дієго Коста оформив хет-трик, ще по голу забили Жоау Фелікс і Анхель Корреа.

На початку другої половини Коста забив четвертий для себе м'яч в цій зустрічі, але на 65-й хвилині нападник був видалений з поля разом із захисником "Реала" Дані Карвахалем.

За "Атлетіко" ще раз відзначився Вітол. "Реалу" вдалося забити тричі в другому таймі завдяки точним ударам Начо Фернандеса, Каріма Бенземи і Хав'єра Санчеса. Як підсумок – 7:3 нищівна перемога "матрацників" над "вершковими".

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Для "Реала" це був останній матч на Міжнародному кубку чемпіонів. Команда Зідана двічі програла і одного разу змогла перемогти в серії пенальті. Таким чином, в активі "Реала" два очки. "Атлетіко" піднявся на п'яте місце. 10 серпня мадридці зіграють останній матч в рамках МКЧ проти "Ювентуса".

Відео голів та огляд матчу Реал – Атлетіко