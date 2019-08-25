"Баварія" без проблем розгромила на виїзді "Шальке" Коноплянки: відео

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Шальке – Баварія: огляд і рахунок матчу 24 серпня 2019 – Бундесліга
"Баварія" перемогла "Шальке" / twitter.com/FCBayern

У другому турі німецької Бундесліги "Шальке" на власному полі приймав мюнхенську "Баварію". І зазнав розгромної поразки.

Шальке – Баварія 0:3

Голи: Лєвандовскі, 20 (пен), 50, 75

"Шальке" на цей матч вийшов без українця Євгена Коноплянки. Йому не знайшлося місце навіть у запасі. 

До слова: Чемпіонат Німеччини: результати матчів та відео голів 2 туру

А сам матч пройшов під диктування гостей. Вийти вперед "Баварія" зуміла вже в середині першого тайму, коли Лєвандовскі відзначився з пенальті. У другому таймі він забив ще двічі. Тож вже після двох турів очолив гонку бомбардирів чемпіонату Німеччини – п'ять голів. Для прикладу, в Англії стільки ж голів, але після трьох турів, має фінський нападник Теему Пуккі. Він забивав у ворота "Ліверпуля", а в останньому турі – у ворота "Челсі".

Відеоогляд матчу Шальке – Баварія

Щодо "Баварії", то попри перемогу, команда поки на четвертій позиції. Все через втрату очок у першому турі в домашній грі з "Гертою". "Шальке" ж у другій половині турнірної таблиці.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шальке Баварія
Джерело: 24 канал
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