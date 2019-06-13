"Шальке" хоче продати Коноплянку в першу чергу

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / twitter.com

Німецький "Шальке" планує продати українського півзахисника Євгена Коноплянку в літнє трансферне вікно.

Авторитетне німецьке спортивне видання Kicker повідомляє, що в клубі незадоволені виступом півзахисника.

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Хоча Євген яскраво відіграв за збірну України у двох останніх матчах (забив 2 голи Сербії), за три сезони українець так і не став основним в німецькій команді.

В Коноплянки ще рік за контрактом з "кобальтовими", після чого він стане вільним агентом. Німецький клуб хоче продати українця, оскільки придбав його в "Севільї" за 12,5 мільйона євро.

Як повідомляв Bild, "Шальке" згоден відпустити Коноплянку за суму від 3 до 5 млн євро. Також клуб не планує чекати думки нового головного тренера Давіда Вагнера щодо Євгена.

У сезоні-2018/2019 в Бундеслізі Коноплянка провів 13 матчів, забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

Взимку ряд ЗМІ пов'язували Коноплянку з турецькими клубами. Коноплянка був близький, щоб перейти в "Бешикташ", однак стамбульський клуб відмовився від українця через високу зарплату.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Євген Коноплянка Шальке
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