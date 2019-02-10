"Шальке" Коноплянки поступилося "Баварії", українець не реалізував гольовий момент: відео

Євген Коноплянка не зміг врятувати "Шальке" від поразки у матчі з "Баварією". Український вінгер відіграв увесь матч та став найкращим футболістом у складі своєї команди.

Баварія – Шальке 3:1

Голи: Брума, 12 (аг), Левандовскі, 27, Гнабрі, 57 – Кутуджу, 25

Коноплянка був активним і навіть сам для себе створив гольовий момент. Який, щоправда, не реалізував. На той момент мюнхенці уже вигравали 2:1. Спершу Брума вибив м’яч з-під ніг Левандовскі, але той від оборонця застрибав у ворота.

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Гості зуміли відновити паритет. Кутучу втік від оборонців і чітко розібрався в епізоді. Та ледь не у наступній атаці Роберт Левандовскі залишився перед воротами суперника і безжально розстріляв голкіпера.

Вже по перерві Серж Гнабрі поставив крапку – 3:1 на користь "Баварії".

За оцінкою ефективності гри, згідно з рейтингом InStat Index, українець став найкориснішим футболістом "Шальке" – 303 бали. При цьому що Коноплянка він набрав найменше техніко-тактичних дій серед всіх гравців, які провели на полі 90 хвилин. В активі Євгена виявилося 47 дій при браку у 20%. Та варто додати, що гельзенкірхенці чотири рази пробивали у площину воріт суперників, і два з цих ударів завдав саме Коноплянка.

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