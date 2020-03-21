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Шанси футболістів в Україні заразитися коронавірусом 50/50: букмекери приймають ставки

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Шанси українських футбоілстів заразитися коронавірусом / ФК "Шахтар"

Після того як всі футбольні турніри в Україні були припинені, вболівальники все частіше обговорюють, коли ж відновляться офіційні матчі.

За однією з версій, яку найчастіше можна зустріти в ЗМІ, Favbet Ліга повернеться до нас 15 травня. До цієї дати залишається трохи менш як два місяці, і є шанси, що на той час загроза коронавірусу вже не буде такою серйозною.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

Зокрема, компанія Favbet навіть запропонувала зробити всім охочим свою ставку на те, що чемпіонат відновиться не пізніше 15 травня. Коефіцієнт на такий результат – 1,45.

Також приймаються ставки і на те, чи виявиться серед футболістів команд УПЛ хоча б один заражений коронавірусом до 1 травня. І тут шанси буквально 50/50 (коефіцієнт 1,84 проти 1,83).

Нагадаємо, що керівництво різних клубів вже прийняло рішення відправити гравців на карантин. Будемо сподіватися, що ці заходи вбережуть футболістів.

Що ж стосується єврокубків, то їх фінали, ймовірно, відбудуться в ті дати, коли повинні були проходити матчі Євро-2020. Згідно з котируванням Favbet, фінал Ліги чемпіонів пройде 27 червня (коефіцієнт 1,5), а фінал Ліги Європи – 24 червня (коефіцієнт 1,55).

До слова УЄФА назвав неочікуваний термін завершення футбольного сезону в Європі


Правила поводження під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Спорт Футбол Коронавірус Covid-19 УПЛ
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