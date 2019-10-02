Шаран та Паньків: про "Гент", Яремчука та "Арену Львів"

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран та голкіпер команди Юрій Паньків провели передматчеву пресконференцію перед грою з "Гентом" у Лізі Європи

Як почуваються гравці "Олександрії"

Паньків. Все гаразд. Хлопці налаштовані по бойовому. Погоджуся з Володимиром Богдановичем, що в Німеччині було хвилювання. Сподіваюся, що воно залишилося там, і у матчі проти "Гента" можу пообіцяти, що буде 100-відстокова самовіддача.

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Таке місто як Львів заслуговує гарного футболу. Надіємося на завтрашню підтримку львів'ян. Знаємо, що наших вболівальників буде багато.

Про Яремчука

Шаран. Я не можу сказати, що він мій вихованець, адже він тільки пів року пробув в оренді в "Олександрії". Роман Яремчук заслуговує лише похвали, тому що він сильно прибавив у грі. Став міцний, кремезний. Скажу відверто – ми переглянули п'ять поєдинків "Гента". З Романом і без Романа – це дві різні команди. Це можу сказати й за Ігоря Пластуна, що грав ц львівських "Карпатах". Я розумію, що в них теж буде натхнення завтра тут зіграти. Адже Яремчук забив перший гол за збірну України саме на "Арені Львів". Я сподіваюся на Юрія Паньківа, що вони не дадуть йому забити.

Про пенальті від Яремчука

Паньків. До кожного матчу готуємося, переглядаємо, знаємо хто в більшості випадків пробиває. Сподіваюся, що пенальті не буде. Гра може бути по різному. А якщо буде, то ми з цим справимося.

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Про "Гент"

Шаран. Це потужна команда. У них габаритні гравці – 1,90 метра центральні захисники мають. І нападники. Високорослі гравці. Але вони грають у комбінаційний футбол. Дуже імпонує ця тактична схема. Тому що багато міняють позиції, багато контролю м'яча. Добре включаються, незважаючи на свій вік, два крайні захисники. Тому що одному 33 роки, а іншому 31 рік. Але вони повністю закривають фланги. Команда дуже потужна при стандартних положеннях. Особливо камерунський легіонер Майкл Нгадуе-Нгаджуі. Команда хорошого рівня.

Про матч у Львові

Шаран. Буду відвертий. У мене більше хвилювання перед поєдинками чемпіонату України. Не знаю чому. особисто в мене там присутнє хвилювання. Але головне, щоб не було хвилювання в хлопців завтра. Ми два дні вже у Львові, для того, щоб потренуватися на "Арені Львів". Головне, щоб ми відновилися від домашнього поєдинку зі Львовом. Я надіюся, що все буде гаразд, попри те, що є проблеми по травмованим гравцям. Це Шендрик та Протасов, які не зможуть зіграти. А так я бачу, що всі хочуть показати себе в домашньому поєдинку з кращої сторони. Тим паче, що багато олександрійців прибуде до Львова. Приїдуть мої друзі. Мені приємно було побувати у спортивному інтернаті, де я навчався, побачити свого тренера.

Яку підтримку від львівських вболівальників очікує "Олександрія"

Шаран. Хотілося б побачити таку підтримку, яка була у матчах попереднього етапу в Олександрії. Коли там відбувалися поєдинки. Як було приємно виходити на невеликий стадіон "Ніка", коли була така атмосфера, аж хотілося самому грати. МИ розуміємо, що завтра буде пів стадіону заповнено. Надіємося на хорошу підтримку, яка надасть наснаги та сил нашій команді.