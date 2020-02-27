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Шарапова пішла з тенісу: підрахували заробітки росіянки за всю її кар'єру

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Заробітки Марії Шарапової за всю кар'єру / Getty Images

Журнал Forbes оцінив заробітки російської тенісистки Марії Шарапової за роки професійних виступів.

Як відомо, п'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома", колишня перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова оголосила про завершення кар'єри 26 лютого.

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Як підрахували експерти Forbes, 32-річна росіянка збагатилася на 325 мільйонів доларів.

З цієї суми 38 мільйонів доларів склали призові за виступи на тенісних змаганнях, а основну частину доходів, 287 мільйонів, Шарапова отримала від спонсорів і бізнесу.

Це другий показник в історії жіночого тенісу – п'ятиразова чемпіонка "Шоломів" поступається тільки американці Серені Вільямс (350 мільйонів).

  • Шарапова 11 років поспіль (до допінгової дискваліфікації в 2016-му) ставала найбільш високооплачуваною спортсменкою світу: її гонорар за виставковий матч доходив до півмільйона доларів.
  • У 2012 році Шарапова запустила власну марку цукерок Sugarpova, оборот якої в 2019-му мав скласти 20 млн доларів.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Forbes Бізнес Теніс
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