Шарапова пішла з тенісу: підрахували заробітки росіянки за всю її кар'єру

Журнал Forbes оцінив заробітки російської тенісистки Марії Шарапової за роки професійних виступів.

Як відомо, п'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома", колишня перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова оголосила про завершення кар'єри 26 лютого.

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Як підрахували експерти Forbes, 32-річна росіянка збагатилася на 325 мільйонів доларів.

З цієї суми 38 мільйонів доларів склали призові за виступи на тенісних змаганнях, а основну частину доходів, 287 мільйонів, Шарапова отримала від спонсорів і бізнесу.

Це другий показник в історії жіночого тенісу – п'ятиразова чемпіонка "Шоломів" поступається тільки американці Серені Вільямс (350 мільйонів).