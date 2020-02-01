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Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію

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Шелестюк – Верон результат бою / twitter.com/ShowtimeBoxing

Український боксер на півсередньої ваги Тарас Шелестюк продовжив свою переможну серію на професійному ринзі. Цього разі він переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.

Перемогу Шелестюк здобув рішенням суддів – двічі по 98:92 та 97:93.

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Вато відзначити, що Шелесюк впевненіше провів цей бій. Він завдав меншу кількість ударів (659 проти 677 у суперника), але був влучнішим – 178 його ударів досягли цілі (135 у Верона).


Шелестюк завдав більше точних ударів по супернику (фото: twitter.com/ShowtimeBoxing)

Також у п’ятому раунді бійці зіштовхнулися головами, після чого на чолі в Шелестюка з’явилося розсічення. Але він зумів продовжити бій.

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Відео бою Шелестюк – Верон

Для Шелесьюка ця перемога стала 18-ю у професійній кар’єрі за 18 боїв. Верон же зазнав другої поразки.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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