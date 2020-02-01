Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію
Український боксер на півсередньої ваги Тарас Шелестюк продовжив свою переможну серію на професійному ринзі. Цього разі він переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.
Перемогу Шелестюк здобув рішенням суддів – двічі по 98:92 та 97:93.
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Вато відзначити, що Шелесюк впевненіше провів цей бій. Він завдав меншу кількість ударів (659 проти 677 у суперника), але був влучнішим – 178 його ударів досягли цілі (135 у Верона).
Шелестюк завдав більше точних ударів по супернику (фото: twitter.com/ShowtimeBoxing)
Також у п’ятому раунді бійці зіштовхнулися головами, після чого на чолі в Шелестюка з’явилося розсічення. Але він зумів продовжити бій.
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Відео бою Шелестюк – Верон
Для Шелесьюка ця перемога стала 18-ю у професійній кар’єрі за 18 боїв. Верон же зазнав другої поразки.