Шевченко оцінив можливий перехід зірки "Динамо" в "Мілан"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який є живою легендою "Мілана", оцінив шанси захисника "Динамо" Віталія Миколенка на перехід до складу "россонері".

Шевченко пророкує світле майбутнє Миколенку. Слова наставника "синьо-жовтих" цитує Pianetamilan.

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Чи може Миколенко стати гравцем "Мілана"? Він сильно виріс за два роки виступів в моїй команді. У Віталія достатньо можливостей для вдосконалення, це дійсно важливо для збірної України. Нехай тоді "Мілан" і вирішить, купувати його чи ні,

– сказав він.

Миколенко провів 30 поєдинків у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 7 асистів. Його контракт з "біло-синіми" чинний до літа 2023 року, ціна на Transfermarkt – 9 млн євро.

Раніше в італійській пресі повідомлялося, що за Миколенка тамтешні клуби готові заплатити "Динамо" 15 мільйонів євро.

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