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Шевченко анонсував появу нових гравців у збірній України

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Андрій Шевченко / УАФ

Збірна України в березні 2020 року проведе одразу два товариські матчі. На ці ігри головний наставник команди Андрій Шевченко може викликати новачків.

27 березня збірна України зіграє проти Франції, а 31 березня – проти Польщі. Обидва матчі відбудуться на виїзді.

"Чекаємо відновлення чемпіонату України, стежимо за всіма легіонерами. Думаю, що на контрольні матчі з Францією і Польщею в збірній з'являться нові імена. Але прізвища я поки не буду називати", – заявив Шевченко в коментарі zbirna.com.

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Ще перед тим Шевченко заявляв, що на ці матчі можуть бути проблеми з вибором гравців.

"Ми дуже залежні від гравців, від їхньої форми, стану здоров’я. Треба дочекатися кінця березня, це складний для України час, подивитися, чи не буде травм, в якій формі будуть наші збірники, і тоді визначатися з тим, із кого ми обиратимемо склад", – розповів Андрій Шевченко.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Андрій Шевченко Спорт Футбол
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