Валентина Шевченко – Кетлін Чукагян: онлайн-трансляція бою UFC 247

Бійчиня Валентина Шевченко проведе захист титулу чемпіонки UFC в найлегшій вазі. Суперницею представниці Киргизстану стане американка Кетлін Чукагян. Дивитися онлайн бій можна буде на сайті Спорт24.

Бій Валентина Шевченко – Кетлін Чукагян відбудеться в рамках UFC 247 в Х'юстоні. Це буде бій за чемпіонський титул в жіночій найлегшій вазі між чинною чемпіонкою Валентиною Шевченко і претенденткою Кетлін Чукагян (номер 1 в рейтингу).

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Головним боєм турніру стане бій за чемпіонський титул в напівважкій вазі між чинним чемпіоном Джоном Джонсом і претендентом Домініком Рейєсом (номер 4 у рейтингу). Це буде третій захист чемпіонського титулу Джона Джонса.

Бої UFC в Україні показує канал Setanta Sport. Доступ до трансляції доступний лише на кабельних мережах та онлайн. Дивитися онлайн бій Валентина Шевченко – Кетлін Чукагян можна на сайті Спорт24 завдяки Megogo. Трансляція доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція боїв UFC 247