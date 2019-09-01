Шевченко несподівано викликав ще одного гравця на матчі збірної України

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Віктора Коваленка викликали в збірну України
Віктора Коваленка викликали в збірну України / ffu.ua

Наставник збірної України Андрій Шевченко викликав до складу збірної, яка 2-го вересня в Києві розпочинає підготовчий збір, півзахисника донецького "Шахтаря" Віктора Коваленка.

Таким чином, до кваліфікаційного матчу Євро-2020 з Литвою та товариського поєдинку з Нігерією готуватимуться 25 гравців.

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Раніше Андрій Шевченко оголосив склад із 24-х гравців, а також вніс чотирьох футболістів до резервного списку.

Ймовірно, що виклик пов'язаний з травмою основного нападника команди Романа ЯремчукаРоман 29 серпня пропустив матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи за "Гент" проти "Рієки" через пошкодження ахіллового сухожилля.

Наступну домашню гру в рамках кваліфікації Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка також проведуть проти Литви. Матч відбудеться 11 жовтня у Харкові.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Шахтар Андрій Шевченко
Джерело: УАФ
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