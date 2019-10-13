Шевченко: Однозначно гратимемо в нашу гру, не виключено, що вийдуть інші футболісти

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався журналістами напередодні матчу з Португалією.

За словами Шевченка, обидві команди навряд чи гратимуть на нічию у цьому матчі.

Що там португальці: Дві команди гратимуть на перемогу, – Сантуш

Такий шанс, коли граєш з чемпіонами Європи, з чемпіонами Ліги націй. Це прекрасна команда, яка чудово підготовлена, має прекрасних виконавців, має одного з найкращих гравців в історії світового футболу (Кріштіану Роналду, – Спорт24).



Для нас дуже важливо зіграти в нашому стилі. Ми граємо вдома, при заповнених трибунах. Якщо хтось не купив квитки – запрошуємо всіх на стадіон завтра: прекрасна погода, хороший суперник. Ми однозначно гратимемо в нашу гру. Я не думаю, що якась з команд гратиме на нічию в цьому матчі,

– сказав Шевченко під час пресконференції.

Також Андрій Миколайович прокоментував запитання про те, що Україні важко даються матчі через два дні на третій. Як відомо, 11-го жовтня "синьо-жовті" грали з Литвою у Харкові (2:0).

Гравці готуються на серйозний матч із серйозним суперником. Як команда завтра зіграє – все буде залежати від неї та від суперника, проти якого ми граємо. Гравці приїжджають, віддаються, тренуються, грають свої матчі, які повинні бути.



Через два на третій, думаю, кожній команді проблемно грати. Виходячи з цього були зроблені в матчі з Литвою заміни. Дали можливість лідерами в другому таймі отримати 15-20 хвилин часу, щоб швидше відновитися. Не виключено, що завтра вийдуть інші футболісти. Є більш свіжі, які не грали з Литвою,

– резюмував Шевченко.

Шевченко заявив, що Віталій Миколенко, який пропустив гру проти Литви, готується до матчу з Португалією. "Він готувався на матч проти Литви. Він у повному порядку й ми будемо вирішувати, чи буде він завтра грати", – сказав Андрій Миколайович.

Поєдинок Україна – Португалія відбудеться 14-го жовтня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Ентоні Тейлор .

Фаворитом матчу, на думку букмекерів, все ж є чинні чемпіони Європи.

Якщо збірна України здобуде бодай одне очко, то гарантує собі участь на груповому етапі Євро-2020.

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