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Шевченко під час відпочинку на курорті зустрівся з Ентоні Джошуа: фото

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Андрій Шевченко та Ентоні Джошуа / instagram.com/andriyshevchenko

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зараз проводить відпочинок з сім'єю.

Він відправився на курорт Сенді-Лейн, що на Барбадосі. І саме там відпочиває чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями IBF, WBA, IBO та WBO Ентоні Джошуа. Британець є ймовірним суперником українця Олександра Усика в одному з боїв у 2020 році.

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Тож обидва прославлені спортсмени зустрілися на пляжі, де й зробили спільні фотографії. Їх Андрій Шевченко і виклав в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Another amazing day at Sandy Lane with the family. Great to see @anthonyjoshua

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Шевченко Ентоні Джошуа Бокс
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