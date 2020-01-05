Шевченко під час відпочинку на курорті зустрівся з Ентоні Джошуа: фото
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зараз проводить відпочинок з сім'єю.
Він відправився на курорт Сенді-Лейн, що на Барбадосі. І саме там відпочиває чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями IBF, WBA, IBO та WBO Ентоні Джошуа. Британець є ймовірним суперником українця Олександра Усика в одному з боїв у 2020 році.
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Тож обидва прославлені спортсмени зустрілися на пляжі, де й зробили спільні фотографії. Їх Андрій Шевченко і виклав в Instagram.
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