Шевченко пояснив, чому викликав травмованого Ярмоленка на матчі збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами на початку збору національної команди. Він пояснив, чому викликав на збір Андрія Ярмоленка, який попередні шість місяців пропустив через травму.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко травмувався у матчі за "Вест Хем" ще 20 жовтня. Він травмував ахіллове сухожилля, і до кінця сезону так і не зіграв жодного матчу. Навіть до збірної України футболіст прибув не цілком готовим. Це підтвердив і Андрій Шевченко.

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"В Андрія – вільний графік роботи. Після шести місяців відсутності через травму найважливіше завдання для нього – відновитися. Він лише розпочав цей процес, тому ніхто не буде форсувати його підготовку. В Андрія на тренуваннях свої завдання. Сьогодні він пограв трохи нейтральним, подивимося, як відреагує його нога, і після цього вже будемо приймати рішення щодо його подальшої роботи. Думаю, хлопцеві треба дати спокій у цей момент. Дуже добре, що Ярмоленко приєднався до нас. Він допоможе й психологічно, адже є досвідченим гравцем, який давно в команді, має величезний авторитет і є справжнім професіоналом. Те, що він тут із нами зараз, – психологічно важливо напередодні найближчих двох ігор", – розповів Андрій Шевченко.

Ярмоленко на тренуванні збірної України (фото: Федерація футболу України)

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Нагадаємо, збірна України в дещо скороченому варіанті зібрала у Харкові на збір. Не прибули гравці УПЛ, які ще грають матчі чемпіонату. У планах збірної України – товариська гра проти "Дніпро-1" 29 травня. А вже 7 та 10 червня збірна України зіграє два офіційні матчі – проти Сербії та Люксембургу. Обидві ігри відбору на Євро-2020 відбудуться на "Арені-Львів".