Шевченко розповів, які футболісти зіграють проти Нігерії

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / facebook.com/pg/UkraineNationalFootballTeam

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів, яким футболістам довірить місце в складі команди на товариську гру проти Нігерії. Поєдинок відбудеться у Дніпрі 10-го вересня.

За словами Шевченка, він проведе ротацію, щоб дати шанс зіграти тим футболістам, які до цього менше з'являлися на футбольному полі.

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Обов'язково буде ротація та заміни. Хлопці, які грали менше – будуть виходити на товариську гру. Будемо намагатися, щоб структура гри не змінювалася. Що дасть нам ця гра? У першу чергу – це добротна команда, яка добре виступила на Кубку Африки, зайняла там третє місце,
– сказав Шевченко в ефірі програми "Профутбол".

Шевченко наголосив, що багато футболістів з Нігерії виступає в Англії. "Буде цікаво, як наші футболісти зможуть адаптуватися до такого силового й швидкісного футболу", – резюмував Шевченко.

У суботу, 7-го вересня, збірна України впевнено перемогла Литву в матчі кваліфікації Євро-2020. "Синьо-жовті" практично вирішили завдання виходу на чемпіонат Європи 2020 року.

Наступні офіційні матчі українці проведуть у жовтні та листопаді проти Литви, Португалії та Сербії.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Андрій Шевченко
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