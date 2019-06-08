Шевченко розповів, за рахунок чого вдалося перемогти Сербію

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Євген Кравс

Збірна України у відборі на Євро-2020 розгромила збірну Сербії 5:0. Головний наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко назвав складові такого успіху.

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— Насамперед спрацювало те, що ми добре підготувалися до матчу. Серби грали у три захисники, ми встигли перелаштуватися. Ми плідно попрацювали на зборах — насамперед над фізичною підготовкою. Фізична готовність у цій зустрічі вирішила все. Особливо це було важливо для тих хлопців, в яких давно завершився чемпіонат. Євген Коноплянка відмінно підготувався та провів чудову гру.

— Як ви думаєте, сьогодні Україна показала свій максимум чи Сербія відіграла надто слабко?

— Переломний момент сьогодні був, коли ми зуміли реалізувати свої можливості. Потім ми мали перевагу в рахунку, серби були вимушені відкривати зони. Рахунок великий, але він не має значення, для нас важлива була перемога. Так, ми провели гарний матч. Але в сербів чудова команда, і в нас буде важка гра на виїзді. Зараз не залишилося слабких команд у Європі. Якщо ти втратив 5-7 відсотків своєї форми, уже буде дуже важко.

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— За рахунок чого сьогодні вдалося нейтралізувати грізного форварда Йовича, адже його навіть довелося замінити?

— За рахунок командних дій, страховки. Було важливо позбавити сербів простору. Захисники повинні були грати дуже уважно.

Україна перемогла Сербію 5:0 та залишилася на чолі групи. В активі українців 7 очок після трьох матчів. Попереду — матч проти збірної Люксембургу. Гра відбудеться у понеділок, 10 червня, на "Арені Львів".

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту Андрій Шевченко
Джерело: 24 канал
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