Шевченко слідом за "Динамо" відвідав тренування "Шахтаря" і поспілкувався з Каштру – відео

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав тренування "Шахтаря" на зборах у Туреччині.

Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі "гірників".

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Зокрема, Андрій Миколайович поспілкувався з головним тренером "Шахтаря" Луїшем Каштру і гендиректором клубу Сергієм Палкіним, обговоривши з ними підготовку гравців до відновлення сезону.

Також Андрій Шевченко поспілкувався з гравцями "Шахтаря", які представляють збірну України.

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