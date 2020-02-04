Шевченко слідом за "Динамо" відвідав тренування "Шахтаря" і поспілкувався з Каштру – відео
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав тренування "Шахтаря" на зборах у Туреччині.
Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі "гірників".
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Зокрема, Андрій Миколайович поспілкувався з головним тренером "Шахтаря" Луїшем Каштру і гендиректором клубу Сергієм Палкіним, обговоривши з ними підготовку гравців до відновлення сезону.
Також Андрій Шевченко поспілкувався з гравцями "Шахтаря", які представляють збірну України.
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