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Шевченко, Світоліна, Білодід та Усик потрапили в топ-100 найвпливовіших українців

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Еліна Світоліна

Журнал "Фокус" опублікував щорічний рейтинг 100 найвпливовіших українців. До групи "Кумири" потрапили відразу сім представників спорту.

Найвище серед українських спортсменів розташувався тренер національної збірної Андрій Шевченко – 59 місце.

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Серед спортсменів до списку 100 найвпливовіших українців також увійшли дзюдоїстка Дар’я Білодід (73), боксери Олександр Усик (76) і Василь Ломаченко (79), тенісистка Еліна Світоліна (87), фехтувальниця Ольга Харлан (88) і гімнаст Олег Верняєв (94).

Групу "Кумири" очолила перша леді України Олена Зеленська (30 місце в загальному списку). Також в категорію включені телеведучий, волонтер і кандидат в депутати від "Голосу" Сергій Притула (34), а також колишній політв'язень і режисер Олег Сенцов (45).

Серед "Кумирів" є і чотири співака – Тіна Кароль (85), Олег Винник (89), Alyona Alyona (96) і MONATIK (100).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс Теніс Олександр Усик Дзюдо Ольга Харлан Еліна Світоліна Андрій Шевченко Дарія Білодід Футбол Новини Спорту
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