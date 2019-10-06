Шевченко викликав футболіста "Олександрії" до збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа до табору команди. "Синьо-жовті" найближчими днями зіграють матчі кваліфікації Євро-2020.

Паньків викликаний у збірну України у зв'язку з ушкодженням Дениса Бойка з "Динамо". Денис через травму пропустить найближчі десять днів.

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Таким чином, головний тренер збірної України Андрій Шевченко включив до складу національної команди голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа.

Для досвідченого воротаря це вже третій поспіль виклик до лав "синьо-жовтих" та поки Юрій не дебютував за головну команду України.

Раніше виклик до головної команди отримали півзахисники Віктор Коваленко ("Шахтар"), Сергій Сидорчук ("Динамо") та Євген Шахов ("Лечче", Італія).

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Збірна України розпочне підготовку до кваліфікаційних матчів Євро-2020 проти Литви й Португалії 7-го жовтня в Харкові. 11-го жовтня українці зіграють проти Литви у Харкові.

14-го жовтня у Києві збірна України зустрінеться з Португалією. Наразі підопічні Шевченка з 13 балами лідирують у групі B.