Шевченко викликав у збірну України новоспеченого гравця "Селтіку" Шведа

Новачок "Селтіка" Мар'ян Швед викликаний до табору збірної України перед матчами відбору до Євро-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт "Селтіку".

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Тренувальний збір національної команди пройде з 25-го по 30 травня в Харкові. А матч відбору на Євро-2020 з Сербією відбудеться 7 червня, з Люксембургом – 10 червня.

Як відомо, раніше Андрій Шевченко оголосив список 11-х легіонерів , які прибудуть до розташування "синьо-жовтих" на початок збору.

Повний список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу 7 та 10 червня, буде оголошений пізніше.

Спорт 24 писав, що "Селтік" підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у "Карпатах" до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

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