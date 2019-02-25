Шевченко визначився, чи гратиме Ракіцький за збірну України

Наставник збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення щодо долі центрального оборонця Ярослава Ракіцького в національній команді. Футболіст взимку перейшов із "Шахтаря" у російський "Зеніт".

Шевченко розповів, що оголосить своє рішення перед стартовими матчами збірної України у відборі до Євро-2020. "Синьо-жовті" на виїзді гратимуть проти Португалії та Люксембургу.

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"Все, що стосується коментарів по гравцях, я їх дам в кінці лютого або на початку березня. Сьогодні я дивлюся, переглядаю. По будь-якому гравцеві зроблю заяву на початку березня", – заявив тренер у коментарі програмі "Профутбол".

На додаткове запитання журналіста Шевченко відповів, що вже прийняв рішення по Ракіцькому.

"Я для себе вже рішення прийняв. Але щоб не повторюватися по 10 раз, я оголошу його в березні", – зазначив Шевченко.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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