Шевченко взяв на матч проти Португалії та Люксембургу 25 футболістів: хто не потрапив у заявку

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Збірна України готова до вильту в Португалію
Збірна України готова до вильту в Португалію / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії (22 березня) та Люксембургу (25 березня), які відбудуться на виїзді, 25-х гравців.

Поза складом опинилися Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв. У Коваленка розтягнення м'яза. Йому знадобиться тиждень на відновлення, яке він проведе в Києві.

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Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі – "Шахтар"), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі – "Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія).
Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі – "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Роман Безус ("Гент", Бельгія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина), Жуніор Мораес ("Шахтар").

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О 16.30 з аеропорту Бориспіль чартер із національною командою на борту візьме курс на Лісабон. За чотири з половиною години команда має дістатися до Лісабона.

Матч Португалія – Україна відбудеться у п'ятницю, 22 березня. Початок о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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