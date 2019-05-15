Шевченко запросив до збірної України 11 юних футболістів

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Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / ФФУ

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко запросив на збір головної та молодіжної команд, що розпочнеться 25 травня у Харкові, 11-х гравців молодших збірних України.

Футболісти 1998-2000 року народження доукомплектують склад збірної України для проведення тренувань у період із 25-го до 31 травня – до приїзду гравців головної команди, які виступають у вітчизняній Прем’єр-лізі.

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До списку запрошених для участі у зборі увійшли:

воротарі — Олег Білик ("Олександрія") та Дані Лтайф ("Олімпік", Донецьк);
польові гравці — Кирило Прокопчук, Богдан Литвяк (обидва – "Олександрія"), Богдан Мілованов ("Спортинг-Б" Хіхон, Іспанія), Ерік Кушнір ("Дебрецен", Угорщина), Орест Лебеденко ("Луго", Іспанія), Артем Козак ("Арсенал", Київ), Максим Різьє ("Кошице", Словаччина), Олександр Назаренко, Олег Кожушко (обидва — СК "Дніпро-1").

Варто зазначити, що у цьому переліку немає захисника Мирослава Мазура. Хоча про виклик футболіста повідомляла полтавська "Ворскла", якій належить гравець.

Як відомо, раніше Андрій Шевченко оголосив список 11-х легіонерів, які прибудуть до розташування синьо-жовтих на початок збору. 

Повний список гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу 7 та 10 червня, буде оголошений пізніше.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу
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