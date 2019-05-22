Шевченко знову заговорив про тренерську кар'єру в "Мілані"

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко в майбутньому хотів би очолити італійський "Мілан".

Про це сам екс-гравець "Мілану" заявив у інтерв'ю італійському видання La Gazzetta dello Sport.

Дещо раніше: Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"

"Я на тренерському містку "Мілана"? Цей клуб дуже багато зробив для мене."Мілан" завжди в моєму серці, як і його вболівальники", – сказав Шевченко.

Хто знає, можливо, одного разу я і сяду на тренерську лаву "россонері", мені б дуже цього хотілося. Але зараз я дуже зайнятий роботою в національній збірній України.

Крім того, наставник вважає, що "Мілану" не варто звільняти нинішнього головного тренера Дженаро Гаттузо.

"Я вважаю, що Гаттузо відмінно працює. Він той тренер, який ще не сказав свого останнього слова в "Мілані". На даному етапі, Дженаро зробив все можливе, але вибір все одно залишається за керівництвом команди", – наголосив Шевченко.

До слова, Андрій Шевченко, будучи гравцем, провів у складі "Мілана" 322 матчі, в яких забив 175 голів.

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