Шевченко зробив сенсаційну заяву, де планує працювати після збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про те, де планує продовжити свою кар'єру після завершення роботи з "синьо-жовтою" командою.

Український фахівець зазначив, що хотів би тренувати в майбутньому італійську команду. Шевченка цитує Calciomercato з посиланням на Sky Sport.

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Я задоволений і щасливий за підсумками кваліфікації, адже ми досягли непоганого результату з відмінною грою. Тож з позитивом дивлюся в майбутнє. Тепер наше завдання – вийти у фінальні стадії. Я вважаю, що ми можемо. Можемо грати навіть проти Нідерландів, з якими зустрінемося в першому турі. У мене немає сумнівів з цього приводу.



Італія може виграти чемпіонат Європи, вони добре провели кваліфікацію. Вони голодні, Манчіні проводить відмінну роботу. Італія – ​​мій другий дім. Колись я завершу роботу зі збірною України, і мені хотілося б почати тренувати італійську команду,

– зазначив наставник.

До слова, в цьому році з'явилася інформація про те, що Шевченко може очолити "Мілан", але за словами наставника, він зараз зосереджений на роботі в збірній України. Його контракт з українською командою закінчується після Євро-2020.