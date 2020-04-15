24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Шевченку порадили взяти в збірну України сина колишньої зірки "Динамо"

- Читать новость на русском
Кирило Ковалець / ФК "Олександрія"

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран назвав гравця олександрійського клубу, який міг би успішно інтегруватися в збірній України.

Шаран в прямому ефірі програми #ЗалишайсязФутболом порадив взяти у збірну України Кирила Ковальця.

Читайте також Юний гравець "Динамо": Якби зараз запросила "Барселона" – не погодився б

Хочу бачити в збірній України Кирила Ковальця, але він отримав взимку неприємну травму. Варто зазначити, що коли він відновився, гра нашої команди відразу стала сильнішою,
– заявив наставник "Олександрії".

  • На рахунку 26-річного півзахисника Кирила Ковальця в нинішньому чемпіонаті України – 6 голів і 3 результативні передачі в 14 матчах. За системою гол+пас він – найкращий футболіст "Олександрії" і восьмий серед усіх гравців Прем'єр-ліги.
  • Ковалець є сином відомого тренера Сергія Ковальця, який в першій половині 90-х був зіркою київського "Динамо".

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Динамо Андрій Шевченко Збірна України з футболу ФК Олександрія Новини Спорту Футбол Спорт
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 14 квітня: у світі майже 2 мільйони інфікованих
Новини України 27464
сьогодні , 11:20 Кабмін сьогодні може дозволити спортсменам тренуватися в спортзалах під час карантину
Інші види спорту 335
сьогодні , 10:24 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2 мільйони людей: карта онлайн
Лікування 604390
сьогодні , 06:40 Українські мати: лайся красиво (18+)
Статті 58057
сьогодні , 14:27 Юний гравець "Динамо": Якби зараз запросила "Барселона" – не погодився б
Футбол 296
сьогодні , 10:22 Ексгравець "Динамо" про Алієва: Людина або несамовита, або йому потрібно закушувати
Футбол 1460
сьогодні , 11:53 Легіонер "Динамо" поскаржився європейським ЗМІ на величезні штрафи в Україні
Футбол 664
сьогодні , 15:11 Гаряча дружина українського футболіста показала сексуальний трюк з туалетним папером: відео
Футбол 678
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:11 Гаряча дружина українського футболіста показала сексуальний трюк з туалетним папером: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 13:19 Зірковий футболіст "Ювентуса" у футболці "Шахтаря" зіграв в цікаву гру з мамою: відео
Юрій Семенюк
14 квітня 16:54 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
14 квітня 12:14 Хлопчик повторив дивовижний удар Мессі та отримав похвалу від Лео: відео
Михайло Гема
13 квітня 17:42 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема

Новини
Більше новин