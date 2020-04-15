Шевченку порадили взяти в збірну України сина колишньої зірки "Динамо"

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран назвав гравця олександрійського клубу, який міг би успішно інтегруватися в збірній України.

Шаран в прямому ефірі програми #ЗалишайсязФутболом порадив взяти у збірну України Кирила Ковальця.

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Хочу бачити в збірній України Кирила Ковальця, але він отримав взимку неприємну травму. Варто зазначити, що коли він відновився, гра нашої команди відразу стала сильнішою,

– заявив наставник "Олександрії".

На рахунку 26-річного півзахисника Кирила Ковальця в нинішньому чемпіонаті України – 6 голів і 3 результативні передачі в 14 матчах. За системою гол+пас він – найкращий футболіст "Олександрії" і восьмий серед усіх гравців Прем'єр-ліги.

Ковалець є сином відомого тренера Сергія Ковальця, який в першій половині 90-х був зіркою київського "Динамо".

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