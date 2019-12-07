Шевцов вийшов у фінал чемпіонату Європи, Зевіна завершила змагання з однією медаллю

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Сергій Шевцов

Український плавець Сергій Шевцов зумів пробитися у фінал чемпіонату Європи на короткій воді, який проходить в Глазго.

У попередніх запливах на дистанції 100 метрів вільним стилем Шевцов показав п'ятий результат, повідомляє Xsport.

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У півфіналі українець зумів поліпшити свій час (46:55) і пробився у фінал з того-таки п'ятого місця. Фінал відбудеться у вечірній сесії 8 грудня. Початок запливу – о 19:23.

Також у вечірній сесії виступала срібний призер змагань в Глазго Дарина Зевіна. Однак українка не зуміла вийти у фінал на дистанції 50 метрів вільним стилем, але ще може потрапити в топ-8, як запасна.

Нагадаємо, Михайло Романчук не зміг завоювати медаль у Великобританії, але пообіцяв повернутися сильніше.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Плавання
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