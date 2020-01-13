Ще один футболіст збірної України хоче покинути іноземний клуб

Футболіст збірної України Василь Кравець хоче покинути іспанський клуб "Леганес". Українець звернувся до головного тренера "Леганесу" з проханням відпустити в інший клуб.

AS повідомляє, що Кравець хоче покинути команду через брак ігрового часу. Захисник не виходив на поле в цьому сезоні Ла Ліги. Єдиний матч Кравець зіграв у Кубку Іспанії проти "Андорри" в грудні.

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За інформацією ЗМІ, головний тренер команди Хав'єр Агірре заявив, що Кравець був одним з гравців, який звернувся до нього з проханням покинути клуб, щоб отримувати ігрову практику.

Головні претенденти на захисника – "Тенеріфе" та "Луго" з другої ліги Іспанії. Також Василь має ще 5-6 варіантів.

Контракт Кравця з "Леганесом" чинний до кінця червня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.

"Тенеріфе" йде на 19-му місці в Сегунді. "Луго" – колишній клуб Кравця, перебуває на 20-му місці в Сегунді.