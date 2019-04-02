Ще один гравець покине "Динамо": названо незвичні умови трансферу

Київське "Динамо" в найближчі години може покинути черговий легіонер. Вітор Буено готовий перейти у бразильський клуб "Сан-Паулу".

У своєму Instagram Вітор Буено, який у цьому сезоні тільки тричі з'являвся на полі, спершу опублікував фото, де він в аеропорту Києва. Згодом в його Instagram з'явилася світлина із Сан-Паулу.

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Невідомо, що саме футболіст робить в Бразилії, оскільки на сайті "Динамо" немає інформації щодо Буено. Гравець не травмований і мав би готуватися до наступного туру чемпіонату України проти "Зорі".

Водночас журналіст Ігор Циганик повідомив, що Буено близький, щоб перейти у "Сан-Пауло", який підсилив інший футболіст киян Че-Че. Буено може перейти у суборенду, оскільки права на гравця все ще належать "Сантосу".

Нюансом, який може завадити трансферу, є півзахисник "Динамо" Дерліс Гонсалес, якого кияни віддали в оренду "Сантосу" в обмін на Буено. Наразі "Сантос" хоче викупити Дерліса Гонсалеса на повноцінній основі й прагне включити в орендну угоду 25-річного футболіста пункт про можливість повноцінного трансферу.

Зараз бразильський клуб запропонував 6 мільйонів євро за Гонсалеса. Але ця сума не влаштовує "Динамо", тому клуби продовжують переговори. Від того, чи зможуть клуби домовитися по Гонсалесу залежить трансфер Вітора Буено в "Сан-Паулу".

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"Динамо" може віддати Буено в суборенду, однак останнє слово в цьому трансфері буде за "Сантосом", якому належить гравець. Президент "Сантоса" готовий погодитися на трансфер Буено лише за умови, що кияни підуть на поступки в переході Гонсалеса, тобто включать у контракт право викупу Дерліса за 6 мільйонів євро.

У поточному сезоні за "Сантос" Дерліс Гонсалес забив сім голів і зробив 2 результативні передачі в 14 матчах.

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