Ще один клуб УПЛ представив ролик з помилками арбітрів: відео
Полтавська "Ворскла" опублікувала фрагменти матчів проти "Зорі" та "Десни", де були можливі помилки арбітрів.
Відповідне відео "Ворскла" опублікувала на офіційній сторінці в Instagram.
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"Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей. Такі схожі фоли, але ж наскільки різні вердикти!
1) Фол Будківського проти Ткаченка, після якого нашому кіперу зашивали брову... і ніякого покарання для нападника "Зорі"!
2) Навпроти – два заслужених ВИЛУЧЕННЯ у грі "Олімпік" – "Колос".
3) Гольова контратака "Десни" після відмашки від Артура.
Ми ж всі пам’ятаємо принципи, що пропагує УЄФА? Ми за чесну гру!", – йдеться у заяві полтавців.
Спорт 24 писав, що після матчу першого туру проти "Колоса" "Маріуполь" представив відеоролик, в якому зазначив всі помилки суддівської бригади.
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Після двох зіграних турів "Ворскла" йде на 10-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч полтавці проведуть 10 серпня проти ПФК "Львів".
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