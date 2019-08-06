Ще один клуб УПЛ представив ролик з помилками арбітрів: відео

Полтавська "Ворскла" опублікувала фрагменти матчів проти "Зорі" та "Десни", де були можливі помилки арбітрів.

Відповідне відео "Ворскла" опублікувала на офіційній сторінці в Instagram.

Огляд туру: Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ

"Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей. Такі схожі фоли, але ж наскільки різні вердикти!

1) Фол Будківського проти Ткаченка, після якого нашому кіперу зашивали брову... і ніякого покарання для нападника "Зорі"!

2) Навпроти – два заслужених ВИЛУЧЕННЯ у грі "Олімпік" – "Колос".

3) Гольова контратака "Десни" після відмашки від Артура.

Ми ж всі пам’ятаємо принципи, що пропагує УЄФА? Ми за чесну гру!", – йдеться у заяві полтавців.

Спорт 24 писав, що після матчу першого туру проти "Колоса" "Маріуполь" представив відеоролик, в якому зазначив всі помилки суддівської бригади.

Читайте також: "Десна" легко перемогла "Ворсклу" в Чернігові: відео

Після двох зіграних турів "Ворскла" йде на 10-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч полтавці проведуть 10 серпня проти ПФК "Львів".