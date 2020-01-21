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Ще один клуб УПЛ зіграє з командою Мілевського та Хачеріді на зимових зборах

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Суперники "Карпат" на зборах / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" 25 січня вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини, де проведуть шість товариських поєдинків.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

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Вже 29 січня "Карпати" проведуть свій перший спаринг – суперником львівської команди стане чинний чемпіон Словаччини, Слован з Братислави.

Суперники "Карпат" на зимових зборах:

  • 29 січня: Карпати – Слован Братислава (Словаччина)
  • 1 лютого: Карпати – Серед (Словаччина)
  • 5 лютого: Карпати – Слога (Боснія і Герцеговина)
  • 8 лютого: Карпати – Металург Бекабад (Узбекистан)
  • 11 лютого: Карпати – Кеге (Данія)
  • 14 лютого: Карпати – Динамо Брест (Білорусь)

Раніше повідомлялося, що львівський клуб має проблеми з фінансами, а гравці відмовлялися тренуватися через наявність боргів із зарплати.

Першу частину чемпіонату України "Карпати" завершили на останньому місці в турнірній таблиці. Після зимової перерви команда Романа Санжара зіграє з "Дніпром-1" 22 лютого.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати
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