Ще один клуб УПЛ зіграє з командою Мілевського та Хачеріді на зимових зборах
Львівські "Карпати" 25 січня вирушать на навчально-тренувальний збір до Туреччини, де проведуть шість товариських поєдинків.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
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Вже 29 січня "Карпати" проведуть свій перший спаринг – суперником львівської команди стане чинний чемпіон Словаччини, Слован з Братислави.
Суперники "Карпат" на зимових зборах:
- 29 січня: Карпати – Слован Братислава (Словаччина)
- 1 лютого: Карпати – Серед (Словаччина)
- 5 лютого: Карпати – Слога (Боснія і Герцеговина)
- 8 лютого: Карпати – Металург Бекабад (Узбекистан)
- 11 лютого: Карпати – Кеге (Данія)
- 14 лютого: Карпати – Динамо Брест (Білорусь)
Раніше повідомлялося, що львівський клуб має проблеми з фінансами, а гравці відмовлялися тренуватися через наявність боргів із зарплати.
Першу частину чемпіонату України "Карпати" завершили на останньому місці в турнірній таблиці. Після зимової перерви команда Романа Санжара зіграє з "Дніпром-1" 22 лютого.
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