Ще один український футбольний клуб опинився на межі зникнення

Єдина професійна футбольна команда Черкаської області "Черкащина" може бути знята з поточного розіграшу чемпіонату України в Першій лізі.

Про це "Табло" повідомляє з власних джерел.

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23 вересня відбулося зібрання черкаського клубу, на якому обговорили подальше існування команди.

Футболістам запропонували розрахуватися по боргах і знятися з Першої ліги або продовжити грати за решту грошей. Більш вірогідний перший варіант, але остаточне рішення буде прийнято 24 вересня.

Головний інвестор "Черкащини" Володимир Лашкул був відсутній на зборах. Він повідомив виданню, що минулого тижня припинив інвестиційну діяльність. Він заявив, що вже не має відношення до клубу і не знає про його подальшу долю.

Після 10-ти зіграних турів "Черкащина" займає 15 місце в Першій лізі України, маючи в активі 5 очок при різниці забитих і пропущених м'ячів 11-24.