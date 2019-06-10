Ще один відомий український боксер може провести бій за титул WBC

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Артем Далакян
Артем Далакян / twitter.com

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян (18-0, 13 КО) може провести об'єднавчий бій до кінця року.

Промоутер українця Дмитро Єлісєєв розповів, що в команді розглядають для об'єднавчого бою чемпіона WBC Чарлі Едвардса та Моруті Мталане, який володіє поясом IBF.

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Однак, за словами Єлісєєва, організувати об'єднавчий поєдинок складно, оскільки ніхто не хоче втрачати чемпіонський пояс.

Об'єднавчі бої отримати складно, тому що ніхто не хоче втрачати свої пояси. Один боксер буде з двома титулами, а іншій – залишиться ні з чим. Колишні спаринг-партнери Артема стали чемпіонами світу – Чарлі Едвардс за версією WBC і Моруті Мталане за версією IBF. З ними ведемо прямі переговори, але поки нічого не вдається.

Вони не відмовляються, але і не погоджуються. Думаю, Артем найбільше хоче боксувати з Едвардсом, це боксер Едді Хірна. Спробуємо, щоб до кінця року цей бій відбувся,
– цитує промоутера Xsport.

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян проведе свій третій захист пояса. Українець зустрінеться з офіційним претендентом з Таїланду Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) 15 червня.

Серед українських боксерів поєдинок за титул WBC проведе Василь Ломаченко. Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі битиметься проти Люка Кемпбелла.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Артем Далакян
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