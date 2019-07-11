Ще одна українка вийшла у півфінал Вімблдону

Українка Дар’я Снігур вийшла у півфінал юніорського Вімблдону. Снігур впевнено перемогла росіянку Поліну Кудерметову.

Дар’я Снігур – Поліна Кудерметова 2:0 (6:2; 6:4)

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У першому сеті Дар'я не мала жодних проблем з представницею Росії. У другому сеті українка подавала на матч у восьмому геймі за рахунку 5:2, але втратила контроль над ситуацією.

Росіянка майже відновила статус-кво – 4:5. Однак Снігур вчасно зібралася й більше не віддала жодного гейму – 6:4.

Українська тенісистка повторила своє поки найкраще досягнення на турнірах із серії Великого шолому. Вперше вона досягла такої ж стадії на Відкритому чемпіонаті Австралії цього року.

Як відомо, у півфіналі дорослого Вімблдону зіграє свій матч інша українка. Еліна Світоліна боротиметься за путівку до фіналу із Сімоною Халеп.