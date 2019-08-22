Ще одна українська тенісистка несподівано покинула US Open

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / Фото з відкритих джерел

Українка Катаріна Завацька не змогла пробитися в основну сітку Відкритого чемпіонат США. Завацька зупинилася у півфіналі кваліфікації US Open 2019, програвши Анні-Лені Фрідзам.

Анна-Лена Фрідзам – Катаріна Завацька 2:1 (6:2, 4:6, 6:3)

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У першому сеті німкеня, яка у рейтингу WTA посідає 231-у сходинку, тричі виграла на подачі українки. Завацька зробила тільки один брейк і без шансів програла партію.

Другий сет був за представницею України. Катаріна, яка в рейтингу 127-а, одного разу виграла на подачі Фрідзам. Цього виявилося достатньо, щоб зрівняти рахунок.

У третьому сеті, який видався надзвичайно драматичним, Катаріна двічі віддала суперниці подачу. Завацька зробила тільки один брейк і програла сет з рахунком 6:3.

Окрім Катаріни, кваліфікацію не змогла пройти Ангеліна Калініна та Сергій Стаховський.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс US Open
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