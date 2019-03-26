Ще одна зіркова біатлоністка може несподівано завершити кар'єру

Дворазова олімпійська чемпіонка, семиразова чемпіонка світу, німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр зізналася, що серйозно розглядає можливість завершення професійної кар'єри і прийме рішення протягом найближчих місяців.

Лаура заявила, що залишиться у біатлоні, якщо цей вид спорту надалі приноситиме їй задоволення.

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Помізкую над тим, що важливо для мене, прислухаюся до свого тіла і своїх відчуттів. Якщо цей вид спорту продовжить приносити мені задоволення, то я, звичайно, залишуся і буду прагнути перемагати. Але якщо немає, то нічого не поробиш",

– цитує 25-річну спортсменку T-Online з посиланням на радіо ARD.

У сезоні-2018/19 Лаура Дальмаєр пропустила одразу декілька етапів Кубка світу. Незважаючи на це, вона зайняла тільки 12-е місце в загальному заліку. На чемпіонаті світу-2019 Лаура завоювала дві бронзові медалі.

Також завершила кар'єру словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна, яка є триразовою олімпійською чемпіонкою. У цьому сезоні представниця Словаччини стала володаркою Малого кришталевого глобуса в заліку спринтерських гонок.

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