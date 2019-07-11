Щира і кумедна: українська легкоатлетка Бех-Романчук показала курйозне відео з ріжком морозива
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала потішні фото та відео з Неаполя, куди вона поїхала на змагання "Всесвітня літня Універсіада -2019".
Там стрибунка у довжину Бех-Романчук принесла українській збірній перше золото.
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Бех-Романчук активно веде акаунт в соцмережі. На своїй сторінці в Instagam спортсменка також опублікувала кумедні фото та відео з Італії.
На відео легкоатлетка сміється, намагаючись швидко з'їсти ріжок з морозивом, який починає танути.
Привіт, Італіє! Я рада повернутися сюди знову,
– підписала фото Бех-Романчук.
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Джерело: 24 канал
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