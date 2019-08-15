Що чекає "Динамо" з Олексієм Михайличенком? Опитування

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / http://www.fcdynamo.kiev.ua

Легендарний у минулому футболіст "Динамо" Олексій Михайличенко очолив київський клуб. Михайличенко давно працює у структурі "біло-синіх" та вже очолював головну команду.

На чолі "Динамо" Михайличенко двічі вигравав чемпіонат України (2003, 2004), Кубок України (2003) та володар Суперкубка України (2004).

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На тренерському містку Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів.

Що цікаво, Михайличенко свого часу був звільнений з посади головного тренера "Динамо", оскільки програв у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів "Трабзонспору". З новим тренером Йожефом Сабо кияни здолали турецький клуб.

 

 

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Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол Опитування 24
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