Щоб засяяла зірка, ззаду повинна бути людина, яка тримає чорне полотно, – Степаненко

Збірна України зіграла два матчі у вересні 2019 року. У другій грі – товариській проти Нігерії – опорний півзахисник Тарас Степаненко не зіграв. І його відсутність на полі одразу далася взнаки.

Нагадаємо, у цьому матчі збірна України пропустила на початку зустрічі. А згодом ще один гол у першому таймі. Відігратися вдалося вже у другій 45-хвилинці. Забили українці двічі з різницею у дві хвилини, при цьому що другий гол було забито з порушенням. Відтак команди зіграли внічию 2:2.

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Після матчу Тарас Степаненко в інтерв'ю Tribuna.com прокоментував свою роль у збірній України.

"Я думаю, що найпопулярніші гравці у збірній Коноплянка, Ярмоленко та Зінченко. Я користуюся виразом: "Щоб засяяла якась зірка, ззаду повинна бути людина, яка тримає чорне полотно". Я намагаюся бути такою людиною. У нас в збірній немає незамінних, таких прям, щоб Мессі або Роналду. Є важливі, але щоб прям незамінні – таких немає", – розповів Степаненко.

Гравець відзначив, що зараз у збірній зібрався хороший "сплав молодості та досвіду". А те, що чимало українців грають в європейських чемпіонатах – це "плюс до збірної".