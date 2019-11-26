Шотландія може замінити Росію на Євро-2020, – The Telegraph

603 Читать новость на русском
Збірна Росії з футболу / Фото з відкритих джерел

Відсторонення збірної Росії з футболу від участі в чемпіонаті Європи-2020 може привести до того, що її місце займе національна команда Шотландії.

Про це повідомляє авторитетне видання The Telegraph.

Читайте також: Збірну Росії можуть відсторонити від Євро-2020

Раніше комітет відповідності WADA рекомендував усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. Таким чином, Росія може пропустити футбольне Євро-2020, Олімпіаду-2020 та ЧС-2022 з футболу.

Уже віддані Росії турніри можуть бути передані іншим країнам. Причиною можливого відсторонення є невідповідність даних допінг-тестів російських спортсменів.

Зазначимо, що Шотландія виступала в одній групі з росіянами і фінішувала на третьому місці. Росія отримала путівку до фінального турніру, посівши друге місце.

Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
сьогодні
3038
Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Росії Спорт Футбол Новини Спорту Допінг Євро-2020 Шотландія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шахтар" провів відкрите тренування напередодні матчу з "Манчестер Сіті": ефектні фото
сьогодні 11:14 "Шахтар" провів відкрите тренування напередодні матчу з "Манчестер Сіті": ефектні фото
Юрій Семенюк 92
В Німеччині футболіст нокаутував суддю під час матчу через червону картку: відео
25 листопада 20:58 В Німеччині футболіст нокаутував суддю під час матчу через червону картку: відео
Юрій Семенюк 1936
Хокеїст втратив 9 зубів в НХЛ після болісного удару шайбою: моторошне відео
25 листопада 19:17 Хокеїст втратив 9 зубів в НХЛ після болісного удару шайбою: моторошне відео
Юрій Семенюк 758
Воротар забив гол, пробивши з власного штрафного майданчика через усе поле: вражаюче відео
25 листопада 15:33 Воротар забив гол, пробивши з власного штрафного майданчика через усе поле: вражаюче відео
Юрій Семенюк 6804
Роздавати квитки на "Квартал"? – воротар Рустам Худжамов різко висловився про депутатів в Раді
25 листопада 12:09 Роздавати квитки на "Квартал"? – воротар Рустам Худжамов різко висловився про депутатів в Раді
Юрій Семенюк 1175
Новини
Більше новин
Залиште відгук