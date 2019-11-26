Шотландія може замінити Росію на Євро-2020, – The Telegraph

Відсторонення збірної Росії з футболу від участі в чемпіонаті Європи-2020 може привести до того, що її місце займе національна команда Шотландії.

Про це повідомляє авторитетне видання The Telegraph.

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Раніше комітет відповідності WADA рекомендував усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. Таким чином, Росія може пропустити футбольне Євро-2020, Олімпіаду-2020 та ЧС-2022 з футболу.

Уже віддані Росії турніри можуть бути передані іншим країнам. Причиною можливого відсторонення є невідповідність даних допінг-тестів російських спортсменів.

Зазначимо, що Шотландія виступала в одній групі з росіянами і фінішувала на третьому місці. Росія отримала путівку до фінального турніру, посівши друге місце.