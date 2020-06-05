Відразу два гравці "Боруссії", Джейдон Санчо і Мануель Аканджі, були оштрафовані німецькою Бундеслігою. Футболісти були покарані за домашні стрижки.

Покарання ухвалила Німецька футбольна ліга (DFL) після того, як з'явилися фотографії, як вони роблять стрижки у себе вдома, і ні гравці, ні перукар не носили засоби індивідуального захисту. Сума штрафу зараз невідома.

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Джейдон Санчо і Мануель Аканджі оштрафовані за стрижку / Фото: Instagram

"Немає сумнівів у тому, що професійним футболістам також необхідно підстригатися. Однак наразі це необхідно робити відповідно до організаційно-медичної концепції", – пише DFL.

Verstoß gegen medizinisch-organisatorisches Konzept: DFL verhängt Geldstrafe gegen BVB-Spieler ️https://t.co/ivIR2it7KT — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 5, 2020

Також ще чотири гравці "джмелів" також стриглися без використання масок, але, через відсутність доказів, штраф їм виписаний не буде.

"Боруссія" не була про це поінформована своєчасно, і цілком можливо, що футболістам потрібно буде пройти двотижневий карантин, якщо федерація вважатиме це за доцільне.