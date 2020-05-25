Штрафи в "Динамо": футболісти вперше назвали суми санкцій у клубі

Футболісти "Динамо вперше розповіли про те, на скільки штрафують в київському клубі за запізнення на тренування. Цікаво, що гравці назвали різну суму.

За словами форварда Назарія Русина, якщо спізнитися, керівництво може оштрафувати на 200 доларів. Півзахисник Олександр Андрієвський засумнівався в такій сумі і сказав, що штрафи трохи більше, 500 доларів. Про це вони розповіли на Youtube-каналі "Трендець".

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Захисник Віталій Миколенко з приводу пунктуальності гравців команди розповів:

Першим на тренування приїжджає Микита Бурда. Він весь час коліно розробляє. А останнім – як виходить, коли і я останнім приїжджаю. Мені Сидорчук напхав пару днів назад, що я разом з Караваєвим пізно приїхав. І тепер я приїжджаю раніше.

Що відомо про штрафи та преміальні у київському "Динамо"

У 2018 році Олександр Алієв розповів про свої найбільші штрафи і найбільші преміальні в київському "Динамо".

"Мій найбільший штраф в "Динамо" був 70 тисяч доларів? Ви нічого не знаєте, Ігор Михайловив карав на 100 тисяч доларів. Але потім ми зіграли добре гру, я знав, коли до нього підійти, і він пробачив. Скільки заробляв? Не скажу, що ми заробляли більше всіх в Україні. Найбільші преміальні – 45 тисяч доларівза гру. Коли з "Валенсією" грали, з ПСЖ. Куди їх відразу витратити? Хіба що в казино піти", – зізнався Алієв.

Також у 2013 році в мережі з'явилося фото з "прайсом" на штрафи футболістів "Динамо". Тоді за неспортивну поведінку в грі або непотрібний "гірчичник" футболіст "Динамо" міг бути оштрафований на суму від 5 тисяч до 10 тисяч доларів.